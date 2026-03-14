Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Ντίνος Μαυροπάνος σταμάτησε τους «Πολίτες» και έφερε την Άρσεναλ πιο κοντά στον τίτλο της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, και έχασε δύο ακόμη βαθμούς στη “μάχη” με την Άρσεναλ για την κορυφή και τον τίτλο της Premier League.

Παρότι προηγήθηκε στο 31ο λεπτό του αγώνα με τον Μπερνάρντο Σίλβα, η Μάντσεστερ Σίτι δέχθηκε την ισοφάριση λίγα λεπτά αργότερα από κεφαλιά του Ντίνου Μαυροπάνου και δεν κατάφερε στη συνέχεια να βρει ένα δεύτερο γκολ στην έδρα των “σφυριών”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε έτσι νέα απώλεια βαθμών στην Premier League και με την Άρσεναλ να επικρατεί νωρίτερα με 2-0 της Έβερτον, βρέθηκε στο -9 από την πρώτη θέση, έστω και με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η Γουέστ Χαμ από την άλλη πλευρά, πανηγύρισε ένα βαθμό που τη φέρνει οριακά πάνω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στη “ζώνη” του υποβιβασμού στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος.