Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-1 σετ [6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3] του Ματέο Μπερετίνι στον τελικό του Γουίμπλεντον και κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του το βρετανικό Γκραν Σλαμ.

Ο Σέρβος τενίστας έγραψε έτσι ιστορία και στο παγκόσμιο τένις, αφού έφθασε τα 20 τρόπαια σε Γκραν Σλαμ και ισοφάρισε στην πρώτη θέση τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ.

Ο “Τζόκερ” έχασε το πρώτο γκέιμ με ανατροπή στα μπρέικ από τον Ιταλό αντίπαλό του, αλλά στη συνέχεια επιβεβαίωσε την υπεροχή του και έφθασε σχετικά εύκολα στην κατάκτηση του τροπαίου. Με αυτό τον τρόπο έκανε κι ένα ακόμη βήμα για να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών με βάση τους τίτλους στα Γκραν Σλαμ, αφού “έπιασε” τους Φέντερερ και Ναδάλ στα 20 τρόπαια κι ενώ ο ίδιος παραμένει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και μάλιστα, όντας μικρότερος από αμφότερους.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT