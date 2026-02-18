Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: «Αυτοκτόνησε» στο 94′ με αυτογκόλ του Καλαφιόρι

Γκέλα ολκής για την Άρσεναλ στην έδρα της καταδικασμένης Γουλβς και “φωτιά” στη μάχη του τίτλου στην Premier League.

Μία αγωνιστική (31η), τα παιχνίδια της οποίας θα διεξαχθούν στην πλειονότητά τους το τριήμερο 20-21-22/3, ξεκίνησε πρόωρα με μία τεράστια έκπληξη, αφού η Άρσεναλ έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Γουλβς και δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στους “υποβιβασμένους” λύκους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωτοπόρος ομάδα του Μίκελ Αρτέτα μπορεί να ξέφυγε με +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο, έχει παιχνίδι περισσότερο και όλα, πλέον, αλλάζουν στη μάχη του τίτλου.

Η αναμέτρηση στην έδρα των «λύκων» διεξήχθη περίπου ένα μήνα νωρίτερα, καθώς την Κυριακή 22/3, οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του League Cup στο Γουέμπλεϊ. Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και η αναμέτρηση των «πολιτών» με την Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Να σημειωθεί ότι η Άρσεναλ προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Γουλβς, ωστόσο το αυτογκόλ του Καλαφιόρι στο 90+4’ χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής

Γουλβς-Άρσεναλ 2-2

(61′ Μπουένο, 90’+4 αυτ. Καλαφιόρι – 5′ Σάκα, 57′ Χινκάπιε)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 20/3

Μπράιτον-Λίβερπουλ 21/3

Φούλαμ-Μπέρνλι 21/3

Έβερτον-Τσέλσι 21/3

Λιντς-Μπρέντφορντ 21/3

Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 22/3

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 22/3

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/3

Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε

Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Άρσεναλ 58 -27αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 53

Άστον Βίλα 50

Μάντσεστερ Γ. 45

Τσέλσι 44

Λίβερπουλ 42

Μπρέντφορντ 40

Έβερτον 37

Μπόρνμουθ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Λιντς 30

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 24

Μπέρνλι 18

Γουλβς 10 -27αγ.