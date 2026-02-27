Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0: Νέα απώλεια βαθμών για τους «Χωριάτες» στην Premier League

Στο παιχνίδι που άνοιξε την 28η αγωνιστική της Premier League, η Γουλβς επικράτησε εντός έδρας της Άστον Βίλα με 2-0, με τους ηττημένους να συνεχίζουν τη φθίνουσα πορεία τους τον τελευταίο καιρό και να κινδυνεύουν να χάσουν και την τρίτη θέση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έρχεται με φόρα.

Μετά το 1-1 κόντρα στη Λιντς, η Άστον Βίλα έπεσε σε νέα γκέλα, καθώς ηττήθηκε στο ντέρμπι των Μίντλαντς από την ουραγό Γουλβς με 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στην 3η θέση με 51 βαθμούς, ωστόσο δεν αποκλείεται σύντομα να αποκτήσουν συγκάτοικο εκεί.

Αντίθετα, οι λύκοι, που βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, πήραν ένα σπουδαίο τρίποντο, χάρη στο γκολ του Ζοάο Γκόμες στο 61′ και του Ροντρίγκο Γκόμες στο 90+8′.

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Τ. Γκόμες, Σ. Μπουένο, Μοσκέρα, Χ. Μπουένο, Αντρέ (Α. Γκόμες), Ζ. Γκόμες, Τσατσουά, Μανέ, Μπελγκάρντ (81′ Αροκοντάρε), Άρμστρονγκ (90+3′ Ρ. Γκόμες).

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντίνι (70′ Μάατσεν), Ονάνα, Λουίζ (60′ Μπάρκλεϊ), Σάντσο (60′ Μπέιλι), Ρότζερς, Μπουεντία (70′ Έιμπραχαμ), Γουότκινς (86′ Άλισον).

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής

Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0

28/2 14:30 Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ

28/2 17:00 Μπέρνλι – Μπρέντφορντ

28/2 17:00 Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

28/2 17:00 Νιούκαστλ – Έβερτον

28/2 19:30 Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

1/3 16:00 Μπράιτον – Νότιγχαμ

1/3 16:00 Φούλαμ – Τότεναμ

1/3 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας

1/3 18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι