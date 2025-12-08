Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4: «Έπιασε» 5άδα η ομάδα του Αμορίμ με επιβλητικό διπλό στην Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε… αέρας από το Μολινό, αφού με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες “σάρωσε” με 4-1 τη Γουλβς και “έπιασε” την Τσέλσι στην 5η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Παρά την ισοφάριση της Γουλβς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντέδρασε με εντυπωσιακό τρόπο στο δεύτερο μέρος και έφθασε εύκολα στη δεύτερη σερί εκτός έδρας νίκη της στην Premier League.

Ο Μπρούνο Φερνάντες είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του στο 24′ και πέτυχε δεύτερο γκολ στη συνέχεια, έχοντας και μία ασίστ, για να πάρει το βραβείο του MVP της αναμέτρησης για την ομάδα του Αμορίμ. Ο Μπουεμό με τον Μάουντ πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ της Μάντσεστερ Γιουάιτεντ στο ματς, ενώ ο Μπελγκράντ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους “λύκους”.

Με το διπλό στην έδρα της Γουλβς, οι “κόκκινοι διάβολοι” έφθασαν τους 25 βαθμούς και ισοβαθμούν με την Τσέλσι στην 5η θέση, όντας στο -1 από την Κρίσταλ Πάλας και την 4η θέση, που οδηγεί δεδομένα στο Champions League.