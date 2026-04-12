Αθλητικά

Γράφτηκε ιστορία στην Bundesliga: Πρώτη γυναίκα προπονητής η Μαρί Λουίζ Έτα

Αναλαμβάνει την Ουνιόν Βερολίνου μέχρι το τέλος της σεζόν
Η πρώτη γυναίκα προπονητής στην ιστορία της Bundesliga
Η πρώτη γυναίκα προπονητής στην ιστορία της Bundesliga / Reuters

Η Ουνιόν Βερολίνου αποφάσισε να γράψει ιστορία στη γερμανική Bundesliga, αφού θα γίνει η πρώτη ομάδα με γυναίκα προπονητή, την 35ηχρονη Μαρί Λουίζ Έτα.

Η πορεία της Ουνιόν Βερολίνου στη φετινή Bundesliga δεν ήταν η επιθυμητή και η γερμανική ομάδα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με την Μαρί Λουίζ Έτα να αναλαμβάνει τα “ηνία” της μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Στέφεν Μπάουγκαρτ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των πρωτευουσιάνων και η 35χρονη Γερμανίδα, πρώην ποδοσφαιρίστρια και μέλος του προπονητικού τιμ, θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή, μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα γράψει έτσι και ιστορία στην Bundesliga, αφού ποτέ στο παρελθόν μία γυναίκα, δεν υπήρξε πρώτη προπονητής σε αγώνα ανδρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
84
56
55
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo