Γράφτηκε ιστορία στην Bundesliga: Πρώτη γυναίκα προπονητής η Μαρί Λουίζ Έτα

Η Ουνιόν Βερολίνου αποφάσισε να γράψει ιστορία στη γερμανική Bundesliga, αφού θα γίνει η πρώτη ομάδα με γυναίκα προπονητή, την 35ηχρονη Μαρί Λουίζ Έτα.

Η πορεία της Ουνιόν Βερολίνου στη φετινή Bundesliga δεν ήταν η επιθυμητή και η γερμανική ομάδα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με την Μαρί Λουίζ Έτα να αναλαμβάνει τα “ηνία” της μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Στέφεν Μπάουγκαρτ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των πρωτευουσιάνων και η 35χρονη Γερμανίδα, πρώην ποδοσφαιρίστρια και μέλος του προπονητικού τιμ, θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή, μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα γράψει έτσι και ιστορία στην Bundesliga, αφού ποτέ στο παρελθόν μία γυναίκα, δεν υπήρξε πρώτη προπονητής σε αγώνα ανδρών.