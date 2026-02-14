Greek Basketball League: O Άρης Betsson πέρασε από τη Μύκονο Betsson, διπλό για το Περιστέρι Betsson στην Πάτρα

Ο Άρης Betsson πέρασε από το κλειστό των Άνω Μερών, επικρατώντας της Μυκόνου Betsson με 83-74 για την 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Άρης δυσκολεύτηκε αρκετά στο νησί των ανέμων, ωστόσο κατάφερε να πανηγυρίσει ένα σημαντικό διπλό και να κάνει βήμα τετράδας, βγάζοντας αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από το Eurocup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη εμφάνιση από τον Στέλιο Πουλιανίτη που πέτυχε 18 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα), αστοχώντας σε δύο μόνο βολές (2/4).

Καθοριστικός ήταν και ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 16 πόντους και 5 ασίστ, έχοντας κρίσιμα σουτ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (5 ασίστ), Μουρ 2 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρέι 17 (3/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Σιδηροηλίας, Μπριγκς 4 (4 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 15 (1/1 δίποντο, 4/9 τρίποντα), Μάντζαρης 3 (4 ασίστ), Χέσον 15 (4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Γερομιχαλός 2, Γκαμπλ 3 (7 ριμπάουντ).

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 7 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νουά 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χάρελ 11 (3/4 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουλμπόκα 7, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 18 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα), Μποχωρίδης 3 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τσαϊρέλης 2, Άντζουσιτς 16 (3 ριμπαόυντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 8.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 15/32 δίποντα, 11/32 τρίποντα, 11/18 βολές, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 22 ασίστ, 15 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 28 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 15/31 δίποντα, 12/31 τρίποντα, 17/30 βολές, 41 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 13 επιθετικά), 24 ασίστ, 14 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 25 φάουλ.

Προμηθέας – Περιστέρι Betsson 77-84

Το Περιστέρι Betsson επικράτησε του Προμηθέα με 84-77 στην Πάτρα, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο στον προβληματισμό τους Πατρινούς.

Οι Πέιν και Νίκολς καθάρισαν για τους Περιστεριώτες, πετυχαίνοντας 17 και 14 πόντους, αντίστοιχα, με τους Παπαδάκη και Καρντένας να τους ακολουθούν με 14 και 12 πόντους, αντίστοιχα. Ο Βαν Τούμπεργκεν σημείωσε double-double εμφάνιση με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ μάζεψε και τρεις ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, ο Τάκερ ήταν ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, ενώ ο Κόουλμαν σταμάτησε στους 12 πόντους.

Το Περιστέρι βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-9, ενώ οι Πατρινοί που σημείωσαν την έκτη σερί ήττα τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, έπεσε στο 6-11.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις, Τάκερ 18 (6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόουλμαν 12 (5/6 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 7, Μπέλο 7, , Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Γκραντ 12 (1/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπαζίνας 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), Καραγιασννίδης 10 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ).

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (5/8 δίποντα, 1/10 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καρντένας 12 (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 10 (5/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πέιν 17 (6/9 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Ιτούνας, Θωμάκος, Κακλαμανάκης , Χάρις 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπαδάκης 14 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ) , Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 2.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 21/31 δίποντα, 4/19 τρίποντα, 23/31 βολές, 25 ριμπάουντ (4 επιθετικά – 21 αμυντικά), 19 ασίστ, 11 λάθη, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου Betsson: 23/42 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 11/13 βολές, 42 ριμπάουντ (17 επιθετικά – 25 αμυντικά), 17 ασίστ, 12 λάθη, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ.