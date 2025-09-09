Αθλητικά

Greek Basketball League: Τζάμπολ στις 4 Οκτωβρίου – Χωρίς Play In η νέα σεζόν

Το καλεντάρι της φετινής GBL
Ο Οσμάν με τον Βεζένκοφ στο ΟΑΚΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Οσμάν με τον Βεζένκοφ στο ΟΑΚΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ την Τρίτη (9/9/2025), η Greek Basketball League έδωσε στη δημοσιότητα τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

Η πρεμιέρα της Greek Basketball League είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου. Κάθε ομάδα θα έχει από ένα ρεπό σε κάθε γύρο τη νέα σεζόν, καθώς οι ομάδες είναι 13. Η «αυλαία» της κανονικής περιόδου με την 26η αγωνιστική θα πέσει στις 25-26 Απριλίου του 2026.

Στον ΕΣΑΚΕ αποφάσισαν στην κατάργηση των Play-In, κάτι που σημαίνει πως τη νέα σεζόν στα πλέι οφ θα προκρίνονται απευθείας οι ομάδς που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 8 στην κανονική περίοδο (1-8, 2-7, 3-6 και 4-5),

Τα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα κρίνονται σε σειρές best-of-three και οι τελικοί στα πέντε παιχνίδια.

Τέλος, όσον αφορά τον υποβιβασμό, η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση της regular season θα υποβιβαστεί στην Α2.

Αθλητικά
