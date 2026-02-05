Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

H AEK ζήτησε και πήρε αναβολή για την υπόθεση της δίωξης του Μάριου Ηλιόπουλου

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ θα δώσει κανονικά το παρών στην απολογία του
Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ζήτησε και πήρε αναβολή για την επόμενη Τετάρτη (11/2/2026) για την πειθαρχική δίωξη της ΕΠΟ εις βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της, Μάριου Ηλιόπουλου, για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (1/2) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση ζήτησε και πήρε αναβολή για την εκδίκαση της υπόθεσης την επόμενη Τετάρτη (11/2).

Στο μεταξύ, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα δώσει κανονικά το παρών στην απολογία του την Παρασκευή (6/2) στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
124
122
114
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo