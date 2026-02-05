H AEK ζήτησε και πήρε αναβολή για την υπόθεση της δίωξης του Μάριου Ηλιόπουλου

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ζήτησε και πήρε αναβολή για την επόμενη Τετάρτη (11/2/2026) για την πειθαρχική δίωξη της ΕΠΟ εις βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της, Μάριου Ηλιόπουλου, για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (1/2) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση ζήτησε και πήρε αναβολή για την εκδίκαση της υπόθεσης την επόμενη Τετάρτη (11/2).

Στο μεταξύ, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα δώσει κανονικά το παρών στην απολογία του την Παρασκευή (6/2) στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League.