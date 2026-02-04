Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο και την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα ειπώθηκαν μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου αμέσως μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία και το ελληνικό ποδόσφαιρο, προκάλεσαν την άσκηση δίωξης σε βάρος του.

Το ίδιο συνέβη και με την ΠΑΕ ΑΕΚ.

“Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1”, αναφέρει η ανακοίνωση.