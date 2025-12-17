H EOE δίνει μισό εκατομμύριο ευρώ σε ομοσπονδίες για αγορά εξοπλισμού, υλικών και προετοιμασία

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής Εξοπλισμού της ΕΟΕ που την αποτελούν οι Στέφανος Χανδακάς, Πέτρος Συναδινός και Δημοσθένης Γυρούσης και θα δώσει το ποσό για την αγορά σκαφών ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας καθώς και φυσίγγια σκοποβολής, μέσω χρημάτων που έχει εξασφαλίσει από χορηγούς.

Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εκτός της Ολυμπιακή Προετοιμασία να στηρίξει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και στην αγορά αθλητικού εξοπλισμού πάντα προς όφελος των αθλητών και των αθλητριών.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δίνει 130.000 ευρώ στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και 170.000 ευρώ στην Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία για αγορά σκαφών μέσω της χορηγίας από την STOIXIMAN.

Επίσης θα δώσει 79.921,25 στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος για την αγορά φυσιγγίων σκοποβολής μέσω της χορηγίας από τον Oμιλο AKTOR. H EOE θα αγοράσει και εξοπλισμό για τον ΣΕΓΑΣ ενώ θα δώσει και 1900 ευρώ στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, επίσης για εξοπλισμό.

Επίσης έγιναν δεκτές οι προτάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας Δημοσθένη Γυρούση και θα δοθούν 101.052 ευρώ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και 10.650 ευρώ στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για συμμετοχή του αθλητή Κάμερον Μαραμενίδη σε προπονητικό καμπ.