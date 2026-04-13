H Euroleague «υποκλίθηκε» στον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης στη Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα τελευταία ματς και να κερδίζει την αποθέωση των διοργανωτών.

Η Euroleague έκανε ειδική ανάρτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και… υποκλίθηκε στο ταλέντο του, αλλά και στην απόδοσή του στην προηγούμενη “διαβολοβομάδα”, όπου ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η περασμένη εβδομάδα ήταν δική του. Είναι κορυφαίος κορυφαίος και απολαμβάνει κάθε στιγμή”, έγραψε η Euroleague στην ανάρτησή της για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Last week was his @TDORSEY_1 is elite and loving every minute. pic.twitter.com/bqBHovM7S0 — EuroLeague (@EuroLeague) April 13, 2026

Ο Ντόρσεϊ πραγματοποιεί τρομερή σεζόν με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.