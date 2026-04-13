Αθλητικά

H Euroleague «υποκλίθηκε» στον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού

Ανάρτηση με video για τον Ντόρσεϊ έκανε η Euroleague
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
O Τάιλερ Ντόρσεϊ σε αγώνα του Ολυμπιακού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης στη Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα τελευταία ματς και να κερδίζει την αποθέωση των διοργανωτών.

Η Euroleague έκανε ειδική ανάρτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και… υποκλίθηκε στο ταλέντο του, αλλά και στην απόδοσή του στην προηγούμενη “διαβολοβομάδα”, όπου ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2.

“Η περασμένη εβδομάδα ήταν δική του. Είναι κορυφαίος κορυφαίος και απολαμβάνει κάθε στιγμή”, έγραψε η Euroleague στην ανάρτησή της για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Ο Ντόρσεϊ πραγματοποιεί τρομερή σεζόν με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo