H FIBA ανακοίνωσε νέους κανονισμούς για τους «νατουραλιζέ» στις εθνικές ομάδες

Νέα δεδομένα θα ισχύουν πλέον για τους “νατουραλιζέ” παίκτες στις εθνικές ομάδες μπάσκετ, αφού όσοι παίρνουν το διαβατήριό τους πριν τα 18 τους χρόνια, θα μπορούν να αγωνίζονται χωρίς περιορισμούς στις διοργανώσεις της FIBA.

Όπως ανακοίνωση η ίδια η FIBA, το όριο για την απόκτηση διαβατηρίου στους “νατουραλιζέ” παίκτες, όπως οι Ντόρσεϊ και Μήτρου-Λονγκ στην Εθνική Ελλάδας, ανέβηκε στα 18 από τα 16 χρόνια. Για τους νυν παίκτες της “γαλανόλευκης” δεν αλλάζει κάτι έτσι, αλλά από εδώ και πέρα, όσοι λάβουν ελληνικό διαβατήριο πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να παίζουν κανονικά στην Εθνική μας Ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η FIBA ενημέρωσε για τα εξής: «Το Κεντρικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς που αφορούν το Εθνικό Καθεστώς των παικτών, διευκρινίζοντας τη διαδικασία με την οποία καθορίζεται ή αλλάζει η εθνικότητά τους τόσο στο μπάσκετ όσο και στο 3×3, εισάγοντας πιο αντικειμενικά κριτήρια.

Στο εξής, οι παίκτες που αποκτούν διαβατήριο πριν κλείσουν τα 18 (και όχι τα 16) δεν θα θεωρούνται περιορισμένοι, ενώ όσοι έχουν αγωνιστεί με εθνική ομάδα σε κύρια, επίσημα τουρνουά της FIBA σε επίπεδο ανδρών/γυναικών δεν θα μπορούν πλέον να παίξουν για άλλη εθνική ομάδα».