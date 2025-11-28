H φωτογραφία του Ζίνι με το δεμένο πόδι του: «Τα λέμε σύντομα»

O Zίνι ανέβασε μία φωτογραφία με δεμένο πόδι στο Instagram, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα του μετά τον τραυματισμό στον αγώνα Φιορεντίνα – ΑΕΚ.

Ο Ζίνι στάθηκε άτυχος στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία. Στο 88ο λεπτό, ο Αφρικανός επιθετικός της Ένωσης αποχώρησε τραυματίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εμφανίζεται καθησυχαστικός και να τονίζει ότι θα μείνει εκτός δράσης για 7-10 μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ανέβασε φωτογραφία του στο Instagram, έχοντας το πόδι του δεμένο.

Στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε: “Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά ας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα”.