H φωτογραφία του Ζίνι με το δεμένο πόδι του: «Τα λέμε σύντομα»

Ο Αφρικανός επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για 7-10 ημέρες
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

O Zίνι ανέβασε μία φωτογραφία με δεμένο πόδι στο Instagram, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα του μετά τον τραυματισμό στον αγώνα ΦιορεντίναΑΕΚ.

Ο Ζίνι στάθηκε άτυχος στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία. Στο 88ο λεπτό, ο Αφρικανός επιθετικός της Ένωσης αποχώρησε τραυματίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εμφανίζεται καθησυχαστικός και να τονίζει ότι θα μείνει εκτός δράσης για 7-10 μέρες.

Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ανέβασε φωτογραφία του στο Instagram, έχοντας το πόδι του δεμένο.

zini

Στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε: “Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά ας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα”.

