H Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην 18χρονη Λίλι Τάγκερ στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης) μπαίνει στη “μάχη” του Indian Wells και στον πρώτο αγώνα της θα παίξει κόντρα στην 18χρονη ταλαντούχα Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ (Νο 119 στον κόσμο).

Η νεαρή τενίστρια απέκλεισε με 6-2, 6-4 τη Βαρβάρα Γκρατσέβα (Νο 58) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Indian Wells. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε περάσει με μπάι στη φάση των “64”.

Οι δύο παίκτριες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και η νικήτρια μάλλον θα παίξει κόντρα στην Ιγκα Σβιόντεκ (Νο 2 στον κόσμο) την οποία και απέκλεισε τον Φεβρουάριο του 2026 στα προημιτελικά του WTA 1000 τουρνουά στη Ντόχα με 2-1 σετ.

Στη φάση των “16” πιθανή αντίπαλος είναι η Καρολίνα Μούχοβα (Νο13), η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είχε αποκλείσει τη Σάκκαρη στα ημιτελικά της Ντόχα. Αν η Ελληνίδα καταφέρει να φτάσει στα προημιτελικά, τότε στο δρόμο της μπορεί να βρεθούν η περσινή κάτοχος του τίτλου, Μίρα Αντρέεβα (Νο8), ή η φορμαρισμένη Ελίνα Σβιτολίνα (Νο9).

Σε περίπτωση που επαναλάβει την πορεία της Ντόχα και φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, τότε ενδέχεται να βρεθεί απέναντι σε κορυφαίες παίκτριες όπως η Έλενα Ριμπάκινα (Νο3) ή η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο5), κάνοντας το έργο της ακόμη πιο απαιτητικό.