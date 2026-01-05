H Τσέλσι θέλει τον Βινίσιους και δίνει 135 εκατομμύρια λίρες στη Ρεάλ Μαδρίτης

Την ώρα που η Τσέλσι φαίνεται πως καταλήγει στην περίπτωση του Λίαμ Ροσενιόρ για να αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα -μετά την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας- οι “μπλε” εμφανίζονται να θέλουν να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο “ραντάρ” τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΜΜΕ από την Αγγλία και την Ισπανία -μεταξύ αυτών και ο “Guardian”- η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να προσφέρει 135 εκατομμύρια λίρες στη Ρεάλ Μαδρίτης, (πάνω από 155 σε ευρώ), προκειμένου να φέρει στο Λονδίνο τον Βινίσιους!

Ο Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο με τους “μερένγκες” μέχρι το καλοκαίρι του 2027 αλλά την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το πεδίο για σενάρια από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με κάποια από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει με καλό μάτι μία μετακίνηση στην αγγλική πρωτεύουσα, καθώς δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

El CHELSEA va a por VINICIUS.



Desde Inglaterra apuntan a que el conjunto londinense prepara una oferta de más de 150M€ por el brasileño. pic.twitter.com/9jv2ji83lz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2026

Στο διάστημα που βρίσκεται στην Ισπανία, ο Βινίσιους έχει να 111 γκολ και 91 ασίστ σε 347 αγώνες, μετρώντας 14 τίτλους, μεταξύ των οποίων και δύο Champions League.