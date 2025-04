Η Euroleague ανέβασε κοινή φωτογραφία Ναν, Τζέιμς πριν το Μονακό – Παναθηναϊκός

Η Euroleague ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στα social media μία κοινή φωτογραφία των Μάικ Τζέιμς και Κέντρικ Ναν και αναρωτήθηκε τι συζητούν.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (3/4/2025, 20:00) τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, με τη νικήτρια ομάδα να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Όπως είναι φυσικό, τα περισσότερα φώτα είναι στραμμένα στους δύο σταρ των ομάδων, Μάικ Τζέιμς και Κέντρικ Ναν.

Η Euroleague ανέβασε μία φωτογραφία με τους Αμερικανούς ηγέτες από την σημερινή προπόνηση στο γήπεδο των Μονεγάσκων, γράφοντας στο σχόλιο: “Σοβαρή αύρα. Τι πιστεύετε ότι συζητούν αυτοί οι δύο; Πείτε μας”.

Serious Aura



What do you think these two are talking about?



Let us know pic.twitter.com/wjzZO5F6ZF