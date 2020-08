Ο Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και είναι σε καραντίνα στην Ελλάδα, με τον ίδιο να ενημερώνει μέσω twitter ότι είναι καλά στην υγεία του και τη Euroleague να του εύχεται περαστικά.

“Γίνε καλά σύντομα” έγραψε στο twitter ο επίσημος λογαριασμός της Euroleague, δημοσιεύοντας την ανάρτηση του Έλληνα τεχνικού της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Ιτούδης είναι αναγκασμένος πλέον να χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας της ομάδας του, αφού δεν μπορεί να ταξιδέψει για τη Ρωσία ακόμη και μέχρι να βρεθεί αρνητικός σε νέο τεστ.

