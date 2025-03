Η KAE Παναθηναϊκός έκοψε βασιλόπιτα – Αταμάν: «Πρώτος στόχος η Euroleague, μετά το πρωτάθλημα θα είναι πιο εύκολο»

Μέσα σε οικογενειακό κλίμα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε εκδήλωση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (04.03.2025) στο Globalsat VIP Lounge του ΟΑΚΑ.

Τους αθλητές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου των πρωταθλητών Ευρώπης υποδέχθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε πρώτα απ’ όλα υγεία αλλά και πολλές επιτυχίες για το 2025.

Moments of unity and joy during our vasilopita event for 2025!



Watch full photo album on CLUB 1908



Click here: https://t.co/O0jvBD3FlV#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/f44OFJEab6