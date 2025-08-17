Η αδερφή του Νταβίντε Καλάμπρια εντυπωσιάζει στα social media

Ο Νταβίντε Καλάμπρια θα πρέπει να θεωρείται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού και στην Αθήνα αναμένεται σύντομα και η αδερφή του, Σάρα Καλάμπρια, η οποία και ήταν υποψήφια Miss Ιταλία το 20217.

Η Σάρα Καλάμπρια βρίσκεται συχνά στο πλευρό του αδερφού της και νέου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, πανηγυρίζοντας μαζί του μέσα στο γήπεδο και την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας με την Μπολόνια.

Τα δύο αδέρφια ανεβάζουν συχνά και κοινές φωτογραφίες στα social media, όπου η Σάρα εντυπωσιάζει με τις αναρτήσεις της ως μοντέλο και influencer, αλλά και με τα ταξίδια της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Calabria (@calabriasara)

Σύντομα αναμένεται πια να βρεθεί και στις εξέδρες του ΟΑΚΑ ή της Λεωφόρου.