Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Πέτρου Μάνταλου με φοβερό video

Η σημαία στον ιστό της! Ο Πέτρος Μάνταλος θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ μέχρι το 2027
Ο Μάνταλος
Ο Μάνταλος πανηγυρίζει σε αγώνα της ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2027 και η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε από τα μάτριξ του γηπέδου στην Allwyn Arena, πριν το ματς με την Κηφισιά.

Μετά από 12 χρόνια στην ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της και τη σεζόν 2026-27, με την Ένωση να κάνει γνωστό το γεγονός στους οπαδούς της με ένα φοβερό video.

Μέσω ενός γράμματος προς τον γιο του, ο αρχηγός της ΑΕΚ μιλάει για την παρουσία του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και την απόφασή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του μαζί της έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Μάνταλος είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ και στη Β’ Εθνική.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
