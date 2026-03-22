Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Πέτρου Μάνταλου με φοβερό video

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2027 και η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε από τα μάτριξ του γηπέδου στην Allwyn Arena, πριν το ματς με την Κηφισιά.

Μετά από 12 χρόνια στην ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της και τη σεζόν 2026-27, με την Ένωση να κάνει γνωστό το γεγονός στους οπαδούς της με ένα φοβερό video.

Μέσω ενός γράμματος προς τον γιο του, ο αρχηγός της ΑΕΚ μιλάει για την παρουσία του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και την απόφασή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του μαζί της έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Μάνταλος είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ και στη Β’ Εθνική.