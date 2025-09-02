Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα του Μάρκο Νίκολιτς για τη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή της λίστα για τα έξι παιχνίδια στη League Phase του Conference League, μιας και το σχετικό περιθώριο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025).

Ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε στη λίστα του 22 παίκτες για τα ματς με Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός) και Κραϊόβα (εντός).

Οι «κιτρινόμαυροι» δήλωσαν 22 παίκτες από τους 25 που είναι το όριο, αλλά λόγω των περιορισμών στους ξένους και τους γηγενείς, έμειναν εκτός πολλοί ποδοσφαιριστές.

Συγκριτικά με την ευρωπαϊκή λίστα των ματς με την Άντερλεχτ για τα playoffs υπήρξαν δύο αλλαγές, καθώς ο Ρομπέρτο Περέιρα πήρε τη θέση του Γενς Γιόνσον και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μάρκο Γκρούγιτς, αντικατέστησε τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς.

Επίσης, στην Ευρώπη δεν θα αγωνιστούν τουλάχιστον έως το τέλος του 2025 ο Μαρσιάλ, ο Γιόνσον, ο Οντουμπάτζο, αλλά και ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase

Στρακόσια, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον και Ζίνι.