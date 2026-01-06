Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μπαρναμπάς Βάργκα μέχρι το 2029

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μπαρναμπάς Βάργκα. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα έγινε η δεύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ στο παζάρι του Ιανουαρίου μετά την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου Μάρτιν Γκεοργκίεβ.

Ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Φερεντσβάρος, στοίχισε 4.5 εκατομμύρια ευρώ στην Ένωση και υπέγραψε συμβόλαιο 3.5 ετών, ανεβάζοντας επίπεδο τη γραμμή κρούσης της Ένωσης.

Τη φετινή σεζόν σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας έχει σημειώσει 10 γκολ, όντας ο δεύτερος σκόρερ της λίγκας. Επίσης, σε έξι συμμετοχές στη League Phase του φετινού Europa League μετράει τέσσερα τέρματα.

Πρόκειται για έναν κλασικό φορ περιοχής που έχει το εύκολο γκολ. Στα καλοκαιρινά προκριματικά σημείωσε άλλα 6 τέρματα, έχοντας συνολικά φέτος 20 με τη Φερεντσβάρος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπάρναμπας Βάργκα, με μεταγραφή από τη Φερεντσβάρος. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1994, στην πόλη Σόμποτχεϊ της Ουγγαρίας. Φέτος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, καθώς σε 17 αγώνες για το ουγγρικό πρωτάθλημα μέτρησε 10 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει στο ενεργητικό του 6 γκολ (και μια ασίστ) σε ισάριθμα ματς για τα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ σε έξι παιχνίδια για το Europa League.

Με την Φερεντσβάρος αγωνίστηκε συνολικά σε 113 ματς, καταγράφοντας 70 γκολ και 22 ασίστ. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ακαδημία της Χάλαντας και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Έμπεραου, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε 57 ματς, σκοράροντας 35 φορές.

Ακολούθησαν η Β ομάδα της Μάτερσμπουργκ (57 συμμετοχές, 51 γκολ, 6 ασίστ), η Α ομάδα της Μάτερσμπουργκ (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), η Λάφνιτς (30 συμμετοχές, 12 γκολ, 5 ασίστ), η Γκίρμοτ (60 συμμετοχές, 29 γκολ, 10 ασίστ) και η Πάκσι (34 συμμετοχές, 29 γκολ και 2 ασίστ), από την οποία τον απέκτησε η Φερεντσβάρος το καλοκαίρι του 2023.

Λίγο νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2023 είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Ουγγαρίας, με την οποία έως σήμερα έχει 28 συμμετοχές, με 13 γκολ και 3 ασίστ.

Έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπάρναμπας Βάργκα δήλωσε στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».