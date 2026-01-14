Η ΑΕΚ αντικατέστησε τον Σίλβα με τον Φίζελ που κάνει ντεμπούτο με την Καρδίτσα στη GBL

Ο Κισόν Φίζελ έφτασε στην Αθήνα για την ΑΕΚ με σκοπό να αντικαταστήσει τον Κρίς Σίλβα, που πήρε μεταγραφή στη Φενερμπαχτσέ.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίζελ με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και οψιόν ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν. Ο Αμερικανός σέντερ ύψους 2,08μ. Θα κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι της GBL κόντρα στην Καρδίτσα (17/01/26, 18:15).

Ο πρώην παίκτης της Νίμπουργκ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης και από το αεροδρόμιο τον παρέλαβε ο team manager της «Βασίλισσας», Ηλίας Κέκος.

Ο Φίζελ τη φετινή σεζόν στο BCL με τη φανέλα της Νίμπουργκ είχε 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.