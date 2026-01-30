Η ΑΕΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Σταντάρ Λιέγης για τον Χακίμ Σαχαμπό, έρχεται απόψε στην Αθήνα ο παίκτης

Τη φανέλα της ΑΕΚ προβάρει ο Χακίμ Σαχαμπό, με την Ένωση να φτάνει σε συμφωνία με την Σταντάρ Λιέγης, για την απόκτηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή και να ενισχύεται στα χαφ.

H AEK βρήκε στο πρόσωπο του Χακίμ Σαχαμπό τον χαφ που έψαχνε για την ενίσχυση του άξονά της. Ο 20χρονος μέσος από τη Ρουάντα αναμένεται αργά το βράδυ της Παρασκευής (30.01.2026) στην Αθήνα και το Σάββατο αναμένεται να περάσει από τα ιατρικά τεστ και εν συνεχεία να υπογράψει και να ανακοιονωθεί από την Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ωρών από το Βέλγιο, το ποσό του deal για τη μετεγγραφή του νεαρού χαφ ανέρχεται στα 1,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα όμως με νεότερη πληροφόρηση, το ποσό ίσως ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ενώ βελγική ομάδα θα κρατήσει και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο διεθνής παίκτης από τη Ρουάντα θα αποτελέσει έτσι την τρίτη μετεγγραφική κίνηση, την περίοδο του Ιανουαρίου, μετά τους Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα