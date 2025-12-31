«Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον Βάργκα και απομένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις» αναφέρει ουγγρικό ρεπορτάζ

Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπαρνάμπας Βάργκα για την επίθεσή της και στην Ουγγαρία υποστηρίζουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, η ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti Sport αναφέρει τα εξής: «Η συμφωνία είναι κοντά, ο Βάργκα μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία είναι πολύ κοντά, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι ο επόμενος σταθμός του Βάργκα, κάτι που ήδη συζητείται ανοιχτά. Γνωρίζουμε ότι μόνο οι ιατρικές εξετάσεις απομένουν από το να γίνει ο Βάργκα παίκτης της ΑΕΚ».

Από την πλευρά της Ένωσης πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι σχετικό και μάλιστα η περίπτωση του Ούγγρου επιθετικού διαψευδόταν πριν λίγες ημέρες.

Ο 31χρονος Βάργκα προέρχεται πάντως από τρομερή σεζόν με 20 γκολ και 5 ασίστ.