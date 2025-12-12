Η ΑΕΚ ενημέρωσε για το χειρουργείο του Ζώη Καραργύρη και του έστειλε μήνυμα ανάρρωσης

O Ζώης Καραργύρης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση της ρήξης χιαστού που υπέστη πριν λίγες ημέρες και η ΑΕΚ έκανε σχετική ανάρτηση με ευχές για τον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Η ΑΕΚ επισήμανε ότι ο Ζώης Καραργύρης υποβλήθηκε στην απαραίτητη επέμβαση και περιμένει πλέον τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ξεκινήσει θεραπεία, για να επανέλθει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έγραψε τα εξής: “Ο ποδοσφαιριστής Ζώης Καραργύρης υπεβλήθη χθες σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός”.