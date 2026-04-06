Η ΑΕΚ «έσπασε» το αρνητικό ρεκόρ με τον Ολυμπιακό και προελαύνει για τον τίτλο στη Super League

Ο θρίαμβος της ΑΕΚ στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” με τη νίκη 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό, “έσπασε” το αρνητικό σερί της Ένωσης στο πρωτάθλημα και έφερε την ομάδα του Νίκολιτς σε θέση φαβορί για τον τίτλο της Super League.

Η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 7 αγώνες χωρίς θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό και βρέθηκε στο +5 τόσο από τους Πειραιώτες, όσο και από τον ΠΑΟΚ, προελαύνοντας πια στην κορυφή της Super League.

Απομένουν ακόμη 5 αγωνιστικές στα πλέι οφ, αλλά η εικόνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, σε συνδυασμό με τη βαθμολογική διαφορά από τους διώκτες της, έχουν φέρει στα χέρια της, την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ενημέρωση από τη Super League

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 στην πρεμιέρα της διαδικασίας των πλέι οφ του πρωταθλήματος και το κατάφερε έπειτα από επτά αναμετρήσεις με τους Ερυθρόλευκους που υπήρχαν έξι ήττες και μια ισοπαλία εντός και εκτός έδρας. Αυτό το αρνητικό σερί είχε ξεκινήσει μετά τη νίκη των Κιτρινόμαυρων με 1-0 στις 31 Μαρτίου 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα στις πέντε τελευταίες επισκέψεις στο στάδιο Καραϊσκάκης η ΑΕΚ μετρούσε πέντε ήττες, με τις τέσσερις να είναι για το πρωτάθλημα και την μια για το Κύπελλο Ελλάδος. Η προηγούμενη εκτός έδρας νίκη της επί των Ερυθρολεύκων ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2024 με 2-1.