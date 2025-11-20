Η ΑΕΚ έστειλε εξώδικό στην ΕΠΟ ζητώντας δήλωση μεταμέλειας από τον Στεφάν Λανουά

Η ΑΕΚ δικαιώθηκε στην υπόθεση του Στεφάν Λανουά και πέρασε στην… αντεπίθεση με εξώδικό προς την ΕΠΟ, στο οποίο και ζητάει να υπάρξει ουσιαστικά μία επίσημη συγγνώμη από τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ.

Ο Στεφάν Λανουά είχε καταγγείλει τον προπηλακισμό του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, όπου και έδωσε το “παρών” ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι στην OPAP Arena, αλλά ο αθλητικός δικαστής την απάλλαξε από τις κατηγορίες, με την Ένωση να στέλνει την υπόθεση και στην UEFA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνθρωποι της Ένωσης όμως, ζητούν και από την ΕΠΟ να υπάρξει δήλωση επανόρθωσης, ειλικρινούς μεταμέλειας και αποκατάστασης της αλήθειας από τον Λανουά, θεωρώντας ανύπαρκτα όλα όσα υποστήριξε η πλευρά του.