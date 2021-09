Ο Ρόναλντ Βάργκας αποφάσισε να βάλει τέλος στην μεγάλη ποδοσφαιρική του καριέρα, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μόλις στα 34 του χρόνια.

Ο άλλοτε διεθνής εξτρέμ από τη Βενεζουέλα είχε γίνει γνωστός στην Ευρώπη από το πέρασμά του από τις Κλαμπ Μπριζ και Άντερλεχτ στο Βέλγιο, ενώ τις σεζόν 2015-17 αγωνίστηκε και στην Ελλάδα, με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η Ένωση δεν ξέχασε μάλιστα τον πρώην ποδοσφαιριστή της και τον ευχαρίστησε για τις αναμνήσεις με μία σχετική ανάρτηση στα social media της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ronald, thank you for the memories!

All the best! https://t.co/a1lUP3MBN1