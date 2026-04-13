Η ΑΕΚ γιορτάζει τα 102 χρόνια ιστορίας της

Η ΑΕΚ ιδρύθηκε σαν σήμερα στις 13 Απριλίου 1924 και γιορτάζει πλέον τα 102 χρόνια της ιστορίας της, με τα τμήματα του συλλόγου να κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημιούργησε μάλιστα ένα φοβερό video για τη συμπλήρωση των 102 χρόνων από την ίδρυσή της, ενώ η ομάδα μπάσκετ ανέβασε μία φωτογραφία με το νούμερο 102 και ένα ωραίο μήνυμα.

Το video της ΠΑΕ ΑΕΚ

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Σαν σήμερα…



Στην οδό Βερανζέρου, στο κέντρο της Αθήνας, την 13η Απριλίου 1924, στο κατάστημα των αδελφών Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου γεννιέται το ένδοξο «Κλουμπ» της Ρωμιοσύνης: Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (A.E.K.)



Η Ομάδα Μας.



Η ευγνωμοσύνη προς τους Ιδρυτές προγόνους μας -επιφανείς Κωνσταντινουπολίτες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώτος Πρόεδρός μας, Κωνσταντίνος Σπανούδης, και Μικρασιάτες πρόσφυγες – σταθερά και διαρκής».