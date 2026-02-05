Η ΑΕΚ καταγγέλλει τον Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού στον αθλητικό εισαγγελέα για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα

Σε καταγγελία κατά του Ντάνιελ Ποντένσε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία ζητάει να ασκηθεί δίωξη στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, για τη ρίψη ομπρέλας προς την κερκίδα!

H AEK είχε διαμαρτυρηθεί έντονα και για τη φάση του Ντάνιελ Ποντένσε με τον Λάζαρο Ρότα ζητώντας την αποβολή του εξτρέμ του Ολυμπιακού για χτύπημα στον παίκτη της, κλιμακώνει τις αντιδράσεις της για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό προχωρώντας στην σχετική καταγγελία σε βάρος του ποδοσφαιριστή των “ερυθρόλευκων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το γεγονός αυτό γράφτηκε στο φύλλο αγώνα γενικά κι αόριστα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κλήση σε απολογία του Πορτογάλου. Η ΑΕΚ όμως έχει οπτικό υλικό και μέσω καμερών

Μάλιστα, η υπόθεση φέρεται ότι θα προσδιοριστεί για εκδίκαση το αμέσως προσεχές διάστημα!

Παράλληλα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, υπάρχει και δεύτερη καταγγελία από πλευράς ΑΕΚ που αφορά άλλον παίκτη του Ολυμπιακού. Η συγκεκριμένη, αφορά ρίψη μπουκαλιού στην κερκίδα.