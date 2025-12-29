Η ΑΕΚ παίρνει τον 20χρονο Μάρτιν Γκεοργίεφ

Ένα σπουδαίο ταλέντο φαίνεται ότι έχει κλείσει η ΠΑΕ ΑΕΚ για την άμυνά τους, αφού εμφανίζεται να έχει φθάσει σε συμφωνία με την Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Η ΑΕΚ αναμένεται μάλιστα να ολοκληρώσει άμεσα και τυπικά τη μετεγγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ, αφού ο Βούλγαρος ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τη Σλάβια Σόφιας.

Έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες της βουλγαρικής ομάδας, ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ έχει συμπληρώσει πλέον 91 συμμετοχές με τη φανέλα της, ενώ πέρασε και από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, η οποία και απέφυγε να τον αποκτήσει με μετεγγραφή εξαιτίας των οικονομικών περιορισμών της.

Από το 2023 έχει επιστρέψει στη Σόφια και έφθασε να αγωνιστεί μέχρι και στην εθνική ομάδα των ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ πριν τρία χρόνια είχε συμπεριληφθεί στη λίστα του Guardian με τα 60 ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αγωνίζεται τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ.