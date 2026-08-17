Η ΑΕΚ «πέταξε» για τη Σόφια, για να κάνει το πρώτο βήμα προς τη League Phase του Champions League

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026) για τη Σόφια, όπου την Τρίτη (22:00, Newsit.gr) θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι στην πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων για τα playoffs του Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να θέσει βάσεις πρόκρισης για τη League Phase του Champions League, ενόψει της ρεβάνς στην allwyn Arena, προκειμένου να… κουνηθεί ξανά το σεντόνι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Μαζί με την ομάδα ταξίδεψε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα, όπως και ο άμεσος συνεργάτης του, Κώστας Σταυροθανασόπουλος. Στο αεροδρόμιο οι παίκτες συνάντησαν και φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι τούς ευχήθηκαν επιτυχία, ενώ μερικοί σταμάτησαν για να βγάλουν και φωτογραφίες με τον κόσμο.

Η Ένωση “πέταξε” για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας με όλα τα “αστέρια” της. Ανάμεσά τους και ο Μίλαν Βιτάλις, παρότι ο Ούγγρος μέσος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα δύο αυτά παιχνίδια.

Οι παίκτες της ΑΕΚ προπονήθηκαν χθες στα Σπάτα, ενώ θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με την προπόνησή τους στο “Βασίλ Λέφσκι” της Σόφιας, μετά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.

Η αποστολή της ΑΕΚ θα επιστρέψει με πτήση τσάρτερ, αμέσως μετά το παιχνίδι.