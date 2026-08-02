ΠΑΟΚ για Κωνσταντίνο Κουλιεράκη: «Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανάγκασε τη Ρόμα να βγάλει από τα ταμεία της 15.000.000 ευρώ (+3.000.000 μπόνους) για να τον κάνει δικό της από τη Βόλφσμπουργκ, με τον ΠΑΟΚ να τον συγχαίρει.

Ο ΠΑΟΚ καθιέρωσε τον Κουλιεράκη στην πρώτη του ομάδα και έκτοτε ο Έλληνας αμυντικός με τις εμφανίσεις του απέδειξε ότι είναι έτοιμος για το επόμενη βήμα και αρχικά το έκανε στην Bundesliga για λογαριασμό της Βόλφσμπουργκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε την ανακοίνωση των «τζαλορόσι» και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν… Καλή επιτυχία Κωνσταντίνε!».

Η εξέλιξή του ήταν σημαντική και η Ρόμα πείστηκε ότι αξίζει να επενδύσει πάνω του και να τον κάνει δικό της στα 22 του χρόνια έχοντας μεγάλη μεταπωλητική αξία.

Ο Κουλιεράκης υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Ρωμαίους και έγινε ο 10ος Έλληνας που θα αγωνιστεί στην ομάδα.