Αθλητικά

ΠΑΟΚ για Κωνσταντίνο Κουλιεράκη: «Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν»

Οι Θεσσαλονικείς ευχήθηκαν επιτυχία στον Έλληνα κεντρικό αμυντικό για τη μεταγραφή του στη Ρόμα
Ο Κουλιεράκης
Ο Κουλιεράκης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανάγκασε τη Ρόμα να βγάλει από τα ταμεία της 15.000.000 ευρώ (+3.000.000 μπόνους) για να τον κάνει δικό της από τη Βόλφσμπουργκ, με τον ΠΑΟΚ να τον συγχαίρει.

Ο ΠΑΟΚ καθιέρωσε τον Κουλιεράκη στην πρώτη του ομάδα και έκτοτε ο Έλληνας αμυντικός με τις εμφανίσεις του απέδειξε ότι είναι έτοιμος για το επόμενη βήμα και αρχικά το έκανε στην Bundesliga για λογαριασμό της Βόλφσμπουργκ.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε την ανακοίνωση των «τζαλορόσι» και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν… Καλή επιτυχία Κωνσταντίνε!».

Η εξέλιξή του ήταν σημαντική και η Ρόμα πείστηκε ότι αξίζει να επενδύσει πάνω του και να τον κάνει δικό της στα 22 του χρόνια έχοντας μεγάλη μεταπωλητική αξία.

Ο Κουλιεράκης υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Ρωμαίους και έγινε ο 10ος Έλληνας που θα αγωνιστεί στην ομάδα.

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Αθλητικά
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