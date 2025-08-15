Η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων, σε ένα σπουδαίο φιλικό προετοιμασίας, ενόψει της νέας σεζόν.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας για τη νέα σεζόν και συμπεριέλαβε σε αυτό και το παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΚ.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και στην περσινή της προετοιμασία, γνωρίζοντας την ήττα με 85-75, μετά από πολύ καλή εμφάνιση.

Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος σε τουρνουά στην Ιταλία με Κρεμόνα και Τρέντο (4-5/09.2025), αλλά και στο “Ανδρέας Βαρίκας” με Πανιώνιο, Βαρέζε και Καρδίτσα (19-20/09.2025).