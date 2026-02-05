Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Το ντέρμπι της της 19ης αγωνιστικής της Super League άφησε “πληγές” στην ΑΕΚ, με την ΔΕΑΒ να επιβάλει ποινή στην Ένωση, για τη συμπεριφορά των οπαδών της.

Όπως έγινε γνωστό, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε την ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της Κυριακής (01.02.2026) με τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα για ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για μία αγωνιστική, την οποία η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποχρεωθεί να εκτίσει στον αγώνα με τον Λεβαδειακο στις 22 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τετάρτη (04.02.2026) ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από την ΕΠΟ εις βάρος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, αλλά και της ΠΑΕ ΑΕΚ, για το ξέσπασμά του στο φινάλε του ντέρμπι, με την διοίκηση των “κιτρινόμαυρων” από την πλευρά της να προχωράει σε καταγγελία για τιμωρία του Ποντένσε, για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα.