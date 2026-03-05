Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 18.000 ευρώ για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Το πειθαρχικό όργανο της Super League μοίρασε πρόστιμα για την 23η αγωνιστική. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε για όσα έγιναν στο παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
Η ΑΕΚ είχε στο πλευρό της στην αναμέτρηση με το Βόλο περίπου 20.000 οπαδούς της, μερίδα εξ’ αυτών μετά τη λήξη του αγώνα πέταξαν μπουκάλια προς τον διαιτητή, κάτι που σημειώθηκε στο φύλλο αγώνα και έφερε το πρόστιμο από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συγκεκριμένα, η αθλητικός δικαστής τιμώρησε με πρόστιμο 18.000 ευρώ την Ένωση. ΠΑΟΚ και Κηφισιά τιμωρήθηκαν, επίσης, για όσα έγιναν στα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αντίστοιχα.
Η απόφαση του οργάνου της Super League για όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό
Απόσπασμα Αρ. Απόφ. 76/5-3-2026 ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ
- Τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11- 12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026 και 51/12-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).
- Τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
- Τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
- Τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 και 41/6-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. (αγώνας της 1-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)