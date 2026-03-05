Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 18.000 ευρώ για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Το πειθαρχικό όργανο της Super League μοίρασε πρόστιμα για την 23η αγωνιστική. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε για όσα έγιναν στο παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Η ΑΕΚ είχε στο πλευρό της στην αναμέτρηση με το Βόλο περίπου 20.000 οπαδούς της, μερίδα εξ’ αυτών μετά τη λήξη του αγώνα πέταξαν μπουκάλια προς τον διαιτητή, κάτι που σημειώθηκε στο φύλλο αγώνα και έφερε το πρόστιμο από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο.

Συγκεκριμένα, η αθλητικός δικαστής τιμώρησε με πρόστιμο 18.000 ευρώ την Ένωση. ΠΑΟΚ και Κηφισιά τιμωρήθηκαν, επίσης, για όσα έγιναν στα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Η απόφαση του οργάνου της Super League για όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό

Απόσπασμα Αρ. Απόφ. 76/5-3-2026 ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ