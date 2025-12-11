Η ΑΕΚ το ανέτρεψε στη Σαμψούντα, ο ΠΑΟΚ ισόπαλος στο «θρίλερ» με τη Λουντογκόρετς και ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία με την Πλζεν

Η ΑΕΚ έκανε μεγάλη νίκη στην Τουρκια με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ για το Conference League, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν ισόπαλοι, κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς για το Europa League.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια την τεράστια ευκαιρία για νίκη, αφού έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ, παρότι έπαζε με παίκτη παραπάνω στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σε ενα απίθανο παιχνίδι στη Βουλγαρία που ολοκληρώθηκε 3-3 με γκολ στο 90′ από τον Μύθου, ενώ θα μπορούσε να κάνει για δεύτερη φορά ανατροπή στο παιχνίδι και τρίτη συνολικα, μιας και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Μύθου και Κωνσταντέλια στις καθυστερήσεις.

Τεράστιο διπλό στη Σαμψούντα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη που της εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Μαρίν και Κοϊτά πέτυχαν τα γκολ της ανατροπής στην Τουρκία.

Η Ένωση δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αφού έμεινε πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουουντί. Γενικά, η εικόνα της στο πρώτο μέρος δεν ήταν ιδανική. Στην επανάληψη όμως εμφανίστηκε με ψυχή και έτοιμη για την ανατροπή.

Ο Μαρίν με τρομερή εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε για την ΑΕΚ και ο Κοϊτά με απίθανο «σλάλομ» και τελείωμα με το αριστερό έφερε τα πάνω κάτω στη Σαμψούντα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς, που έφτασε τους 10 βαθμούς στη βαθμολογία του Conference League και είναι στην 4η θέση.

Ο ΠΑΟΚ έσωσε το βαθμό στο φινάλε στο τρελό παιχνίδι στη Βουλγαρία

Το παιχνίδι στην έδρα της Λουντογκόρετς ήταν ένα από τα πιο απρόβλεπτα της διοργάνωσης φέτος. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά, όμως έμεινε πίσω στο σκορ με το λάθος στην άμυνα και το πλασέ του Στάνιτς. Ο Ντεσπότοφ, όμως απάντησε άμεσα για το «Δικέφαλο του Βορρά» με καταπληκτικό γκολ για να στείλει τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι στο σκορ νωρίς στο δέυτερο μέρος με το πρώτο γκολ του Βολιάκο με την ομάδα, μετά από σέντρα του Ντεσπότοφ. Εκεί που όλα φαίνονταν ότι θα καταλήξουν στη νίκη του ΠΑΟΚ, η Λουντογκόρετς ισοφάρισε με τον Βερντόν στο 70′ και πήρε προβάδισμα με τον Τσότσεφ στο 78′. Και τα δύο γκολ ήρθαν με κεφαλιές από την «καρδιά» της άμυνας των Θεσσαλονικέων.

Η ομάδα του Λουτσέσκου δεν τα παράτησε και με τον Μύθου στο 90′ έκανε το 3-3 που ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 9 βαθμούς και είναι στην 18η θέση του Europa League.

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός είχε «χρυσή» ευκαιρία να φτάσει τους 12 βαθμούς στο Europa League και να θέσει υποψηφιότητα για μία από τις 8 πρώτες θέσεις της League Phase, όμως παρότι έπαιζε για περισσότερη από μία ώρα με παίκτη παραπάνω δεν μπόρεσε ποτέ να βρει το γκολ που έψαχνε.

Το «τριφύλλι» σε όλο το πρώτο μέρος δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα των Τσέχων, ούτε και μετά την αποβολή του Γιεμέλκα στο 32′. Ο Τετέ έχασε σημαντική ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, όπως και ο Μπακασέτας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δοκίμασε ένα σουτ στο 88′ με το αριστερό, όμως αυτό κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του τερματοφύλακα της Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 15η θέση της League Phase, μετά την ισοπαλία με την τσέχικη ομάδα και έχασε την ευκαιρία να «ακουμπήσει» την όγδοη θέση.

Οι ελληνικές ομάδες θα αγωνιστούν ξανά στην Ευρώπη στις 22 Ιανουαρίου του 2026.