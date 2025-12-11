Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Έχασε τεράστια ευκαιρία με παίκτη παραπάνω να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πέταξε μία τεράστια ευκαιρία να εξασφαλίσει την παρουσία του στη νοκ άουτ φάση του Europa League και να παλέψει με αξιώσεις για την οκτάδα. Παρότι αγωνίστηκαν με παίκτη παραπάνω από το πρώτο ημίχρονο, έμειναν στο 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την έκτη αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε για περισσότερο από 60 λεπτά με αριθμητική περιοχή, ωστόσο δεν είχε το καθαρό μυαλό αλλά και την ποιότητα να διασπάσει την καλοστημένη άμυνα της Βικτόρια Πλζεν.

Οι Τσέχοι γύρισαν πίσω και πήραν σχετικά άνετα τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού μπορεί ο Παναθηναϊκός να είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει κλασικές φάσεις για γκολ.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία αποδοκιμάστηκε μετά το τέλος του αγώνα, έχασε μία τεράστια ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Europa League και θα χρειαστεί βαθμούς στα επόμενα δύο παιχνίδια με Φερεντσβάρος (εκτός) και Ρόμα (εντός).

Από την πλευρά της, η Βικτόρια Πλζεν έκανε άψογα τη δουλειά της στο ΟΑΚΑ, πήρε τρίτη σερί ισοπαλία 0-0 και ισοβαθμεί με τους πράσινους στους 10 βαθμούς, μόνο που έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων από το τριφύλλι.

Ο αγώνας

Οι Τσέχοι μπήκαν πολύ συγκροτημένα στον αγώνα κι έδειξαν πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Από μία τέτοια στο 6’ απείλησαν με τον Λάντρα, αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν πρόλαβε κι έβαλε σωτήρια προβολή.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τελική τους στο 10’ όταν από κόρνερ του Ζαρουρί, ο Ίνγκασον σηκώθηκε και πήρε την κεφαλιά πιο ψηλά απ’ όλους, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Η Πλζεν είχε άλλη μία ενέργεια στο 17’ σε προσπάθεια του Αντού απ’ το γύρισμα του Μέμιτς το οποίο ωστόσο πέρασε άουτ (ο διαιτητής κι ο βοηθός έδειξαν κόρνερ).

Στο 24’ ο Τζούριτσιτς μετά από ωραία πάσα του Ζαρουρί, βρήκε χώρο στο όριο της περιοχής και σούταρε, αλλά ο Βίγκελε μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο επόμενο λεπτό (25’) το σουτ του Τετέ βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της τσεχικής ομάδας.

Η Πλζεν έμεινε με δέκα παίκτες στο 32’ μετά την αποβολή του Γιεμέλκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα (20 λεπτά μετά την πρώτη) έπειτα από ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Τετέ, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς. Στο 45’ από ωραία σέντρα του Καλάμπρια, ο Πάντοβιτς βγήκε πρώτος στην μπάλα, όμως η κεφαλιά του πήγε στο κέντρο εκεί που ήταν ο Βίγκελε που μπλόκαρε σταθερά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει περισσότερο την άμυνα της Πλζεν, η οποία άρχισε να αμύνεται μαζικά παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Στο 62’ το σουτ του Τσιριβέγια πέρασε λίγο άουτ, ενώ το ίδιο έγινε κι ένα λεπτό μετά στο τρομερό σουτ του Ζαρουρί.

Στο 89’ η άμυνα της Πλζεν έκοψε την τελευταία στιγμή το πλασέ του Καλάμπρια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το δυνατό σουτ του Μπακασέτα πέρασε ελάχιστα άουτ, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (58’ Μπακασέτας), Σιώπης (58’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75’ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Γιεμέλκα, Βισίνσκι (41’ Μάρκοβιτς), Βαλέντα (75’ Ζελίκοβιτς), Τσερβ, Λάντρα (66’ Σπατσίλ), Μέμιτς, Ντουροσίνμι (75’ Βίντρα), Αντού (41’ Σουαρέ).