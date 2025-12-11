Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2: Κιτρινόμαυρος θρίαμβος στη Σαμψούντα για το Conference League και πρόκριση στην επόμενη φάση

Η ΑΕΚ ήταν «χλωμή» στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, όμως στην επανάληψη ήταν μια σαρωτική ομάδα! Οι γκολάρες των Μαρίν και Κοϊτά «έσβησαν» το αυτογκόλ του Μουκουντί και έδωσαν στην ομάδα του Νίκολιτς την τεράστια νίκη (1-2) στο Conference League. Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase ανέβηκε η Ένωση -χωρίς να έχουν γίνει τα ματς των 22:00- που έκλεισε θέση στα playoffs και την τελευταία αγωνιστική θα προσπαθήσει να σφραγίσει μέσα στην OPAP Arena την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Σωτήρια επέμβαση του Ρότα στη λήξη.

Μετά τον θρίαμβό της στην έδρα της Φιορεντίνα, η ΑΕΚ έγραψε μια νέα μεγάλη στιγμή στο ευρωπαϊκό της «βιβλίο» με αυτή τη νίκη. Η Ένωση βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο σίγουρη, πολύ πιο δραστήρια και με εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Μετέφερε το παιχνίδι στο μισό της Σαμσουνσπόρ, την «τσάκισε» με την πίεση που της άσκησε και ανέτρεψε το σκορ με δυο υπέροχα γκολ. Περέιρα, Μάναλος και Πινέδα ήταν οι κορυφαίοι της Ένωσης, με τον Κοϊτά να “μεταμορφώνεται” στην επανάληψη.

Η Ένωση πέτυχε έτσι την 3η της νίκη σε 5 ματς ανέβηκε στους 10 βαθμούς, έκλεισε μια θέση στα playoffs, αλλά θα προσπαθήσει να πάρει την απευθείας πρόκριση στους “16” την επόμενη (6η) και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, υποδεχόμενη την Κραϊόβα (18.12.2025).

Το ματς…

Η ΑΕΚ έδειξε να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και ηρεμία στο ξεκίνημα του αγώνα, έχοντας τους Μάνταλο και Μαρίν κοντά στα στόπερ για να παίρνουν την πρώτη μπάλα. Στο 4’ όμως η Ένωση δέχθηκε το 1-0 με αυτογκόλ, στην πρώτη επίθεση της Σάμσουνσπορ! Ο Μουσάμπα έκανε μια σέντρα – σουτ από τα αριστερά και ο Μουκουντί στην προσπάθειά του να ανακόψει την προσπάθεια, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, κάνοντας το 1-0 με κεφαλιά.

Η σοκαριστική αυτή εξέλιξη επηρέασε την ΑΕΚ, που δυσκολεύτηκε να βρει τα πατήματά της. Την ίδια στιγμή, οι Εντσάμ και Μουσάμπα έβαζαν… δύσκολα στην αμυντική λειτουργία των κιτρινόμαυρων. Στο 12’ το φαλτσαριστό σουτ του πρώτου εκτός μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Από το 15΄και μετά, η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει στροφές, με τον Πινέδα να είναι ο κινητήριος μοχλός. Στο 18’ η Ένωση έχασε την πρώτη της σημαντική ευκαιρία. Από μακρινή μπαλιά του Μάνταλου, ο Πινέδα έκανε εναέριο γύρισμα στον Κοϊτά. Ο Μαυριτανός έκανε τσαφ σε ψαλιδάκι αλλά η μπάλα έφτασε στον Περέιρα που σούταρε από το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Η ΑΕΚ είχε τις καλές της στιγμές, χωρίς όμως να απειλήσει τα αντίπαλα καρέ. Μουσάμπα και Εντσάμ συνέχισαν να προκαλούν προβλήματα στην Ένωση με τον δεύτερο να έχει δυο καλά στο 28’και στο 30’, με τον Στρακόσα να έχει ισάριθμες θεαματικές επεμβάσεις! Η αντίδραση της Ένωσης ήρθε στο 34’ Από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά αφύλακτος, αλλά η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους η ΑΕΚ δέχθηκε μια μεγάλη φάση στα καρέ της. Μετά από ταχύτατη αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Μουσάμπα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Μουαντιλματζί προσπάθησε να κάνει προβολή στο δεύτερο δοκάρι και να σκοράρει, αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα. Το σουτ του Περέιρα -από καλό σημείο στην αντίπαλη περιοχή- δεν έστειλε την μπάλα προς την εστία του Κοτσούκ.

Με την έναρξη της επανάληψης, η ΑΕΚ προχώρησε σε μια αναγκαστική αλλαγή, με τον Μουκουντί να γίνεται αλλαγή και τον Βίντα να περνάει στο ματς. Η Ένωση έβγαλε περισσότερη ταχύτητα στο παιχνίδι της, ο Μάνταλος μοίρασε καλύτερα το παιχνίδι και στο 48’ η Ένωση είδε τον Κοτσούκ να διώχνει με δυσκολία το μακρινό σουτ του Κοϊτά.

Η ΑΕΚ έδειξε βελτιωμένη εικόνα και στο 52’ έφτασε στην ισοφάριση. ο Κοϊτά κέρδισε ένα φάουλ σε καλό σημείο, ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεσή του, πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και την έστειλε συστημένη στα δίχτυα της Σάμσουνσπορ για το 1-1 (το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ που δέχθηκε η τουρκική ομάδα μέσα στην έδρα της, στη League Phase).

Η ΑΕΚ είχε πλέον πάρει… φόρα και έπαιζε με σιγουριά και επιθετικά. Το ματς απέκτησε έναν «τρελό» ρυθμό, με τους «κιτρινόμαυρους» να βγάζουν απίστευτο πάθος και να φτάνουν στο 1-2! Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Σαμσουνσπόρ, απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο και με υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Η Σάμσουνσπορ είχε για αρκετά λεπτά… φουρτούνα, με την ΑΕΚ να ασκεί απίστευτη πίεση στους γηπεδούχους, αλλά να τα… χαλάει στην τελικά πάσα, για ένα τρίτο γκολ. Περέιρα, Μάνταλος και Πινέδα συνέχισαν να δίνουν μάχες και να μαρκάρουν παντού. Οι γηπεδουχοι προσπάθησαν και πάλι να γίνουν επικίνδυνοι αλλά δεν μπόρεσαν να ανησυχήσουν τον Στρακόσα. Στο 81′ ο Νίκολιτς πέρασε τον Γκρούγιτς στη θέση του Μάνταλου, για να ενισχύσει την Ένωση μεσοαμυντικά, ενώ ακολούθησαν αυτές των Ελίασον και ΠΗ ενράις, με την ελληνική ομάδα να φτάνει στην τεράστια νίκη, με τον Ρότα να διώχνει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων πάω στη γραμμή μια κοντινή κεφαλιά!

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ

Βοηθοί: Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι

Τέταρτος: Ρούντι Μπουκέ

VAR: Ματιέ Βερνίς, AVAR Ελίσα Ντοπέ