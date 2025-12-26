Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Αίγυπτος του Σαλάχ νίκησε τη Νότια Αφρική και πήρε την πρόκριση στους «16» του Copa Africa

Ο αρχηγός των Αιγυπτίων λύτρωσε τη ομάδα του με εκτέλεση πέναλτι
Ο Σαλάχ με τη φανέλα της Αιγύπτου
Ο Σαλάχ με τη φανέλα της Αιγύπτου/ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo/File Photo

Η Αίγυπτος πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ κόντρα στη Νότια Αφρική και έκανε το 2/2 στο Copa Africa, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Σαλάχ με εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη, αφού η Αίγυπτος που έπαιζε με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, λόγω της αποβολής του Χάνι στο 45′, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά της, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει την πρόκριση και να μπορεί να ξεκουράσει κάποιους παίκτες στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου.

 

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε έμειναν ισόπαλες 1-1 και παρέμειναν εκτός της πρώτης δυάδας που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στους «16». Η Νότια Αφρική είναι στη δεύτερη θέση με τρεις βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
114
110
60
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo