Η Αίγυπτος του Σαλάχ νίκησε τη Νότια Αφρική και πήρε την πρόκριση στους «16» του Copa Africa

Η Αίγυπτος πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ κόντρα στη Νότια Αφρική και έκανε το 2/2 στο Copa Africa, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Σαλάχ με εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη, αφού η Αίγυπτος που έπαιζε με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, λόγω της αποβολής του Χάνι στο 45′, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά της, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει την πρόκριση και να μπορεί να ξεκουράσει κάποιους παίκτες στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε έμειναν ισόπαλες 1-1 και παρέμειναν εκτός της πρώτης δυάδας που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στους «16». Η Νότια Αφρική είναι στη δεύτερη θέση με τρεις βαθμούς.