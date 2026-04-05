Η Αϊντχόφεν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ολλανδίας

Η Φέγενορντ έμεινε στο 0-0 με τη Φόλενταμ και έστεψε την Αϊντχόφεν πρωταθλήτρια Ολλανδίας, αφού η PSV βρίσκεται 17 βαθμούς μπροστά από την ομάδα του Ρότερνταμ.

Η Αϊντχόφεν διανύει μία καταπληκτική περίοδο στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια, αφού έχει κερδίσει τα τρία τελευταία πρωταθλήματα. Αυτό είναι το 27ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας του Αϊντχόφεν. Το Σάββατο (04/04/26) κέρδισε 4-3 εντός έδρας την Ουτρέχτη και μετά την ισοπαλία της Φέγενορντ στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Υπό τις οδηγίες του Πίτερ Μπος σε τρία χρόνια η PSV έχει πανηγυρίζει ισάριθμα πρωταθλήματα, αλλά και δύο Super Cup Ολλανδίας.