Αθλητικά

Η Αϊντχόφεν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ολλανδίας

Πέντε αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν την κατάκτησή του
Οι παίκτες της Αϊντχόφεν πανηγυρίζουν/ EPA

Η Φέγενορντ έμεινε στο 0-0 με τη Φόλενταμ και έστεψε την Αϊντχόφεν πρωταθλήτρια Ολλανδίας, αφού η PSV βρίσκεται 17 βαθμούς μπροστά από την ομάδα του Ρότερνταμ.

Η Αϊντχόφεν διανύει μία καταπληκτική περίοδο στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια, αφού έχει κερδίσει τα τρία τελευταία πρωταθλήματα. Αυτό είναι το 27ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας του Αϊντχόφεν. Το Σάββατο (04/04/26) κέρδισε 4-3 εντός έδρας την Ουτρέχτη και μετά την ισοπαλία της Φέγενορντ στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Υπό τις οδηγίες του Πίτερ Μπος σε τρία χρόνια η PSV έχει πανηγυρίζει ισάριθμα πρωταθλήματα, αλλά και δύο Super Cup Ολλανδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo