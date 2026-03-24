Η αξία της Euroleague και των ομάδων της αναμένεται να φτάσει τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη σεζόν

Η οικονομική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ -τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων συλλόγων, βρίσκεται σε ανοδική πορεία- ένα γεγονός που επιβεβαιώνεται και σε έκθεση για την αποτίμηση της φετινής Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση της “JB Capital”, η οποία παρουσιάστηκε στη διοίκηση της Euroleague και στις ομάδες-μετόχους επιβεβαιώνει τα παραπάνω, αφού εκτιμά ότι η συνολική αξία της διοργάνωσης μαζί με τις ομάδες που διαθέτουν άδεια συμμετοχής ξεπερνά τα 3,2 δισ. ευρώ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια η Euroleague αποτιμάται στα 1,41 δισ. ευρώ για τη σεζόν 2025-26, ενώ με βάση τις προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της επόμενης χρονιάς (2026-27), η αξία της εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 1,64 δισ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται σε ισχυρά οικονομικά δεδομένα, καθώς η διοργάνωση προβλέπει σταθερή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας (EBITDA) με ρυθμό άνω του 10% ετησίως για την περίοδο από τη σεζόν 2022-23 έως και το 2034-35.

Σε επίπεδο συλλόγων, η συνολική αποτίμηση των ομάδων που έχουν άδεια συμμετοχής αγγίζει περίπου τα 1,8 δισ. ευρώ. Η αξία κάθε ομάδας υπολογίστηκε με βάση τα έσοδά της, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατ. ευρώ έως και περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπορική ισχύ αλλά και την ανταγωνιστικότητα των συλλόγων της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας. Η έκθεση επισημαίνει ότι η μετάβαση από το υφιστάμενο δεκαετές σύστημα αδειοδότησης σε ένα μόνιμο μοντέλο “franchise” θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική αξία της λίγκας και των ομάδων έως και κατά 25%.

Μάλιστα, μια πιθανή διεύρυνση του αριθμού των ομάδων με καθεστώς franchise εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη μακροπρόθεσμη αξία της διοργάνωσης.

Στην περίπτωση που το νέο επιχειρηματικό πλάνο πετύχει τον σκοπό του και προχωρήσει η μετάβαση στο νέο μοντέλο, η συνολική αποτίμηση της Euroleague και των ομάδων της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 4,3 δισ. ευρώ ήδη από τη σεζόν 2026-27.