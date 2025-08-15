Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε τον Κομάν με φοβερό video με Μπολτ και Flash

Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει προχωρήσει σε σημαντική μετεγγραφική ενίσχυση, με τελευταίο απόκτημα τον Κίνγκσλεϊ Κομάν, τον οποίο και παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό video.

Μετά από 10 χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν πήρε μετεγγραφή στην Αλ Νασρ και θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στη Σαουδική Αραβία, για να δημιουργήσει ένα φοβερό επιθετικό “τρίο”, με Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζοάο Φέλιξ.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας τον παρουσίασε λοιπόν και με ένα φοβερό video, στο οποίο και φαίνεται να “τρέχει” σε στίβο δίπλα στον Γιουσέιν Μπολτ και τον… Flash, κερδίζοντας και τους δύο με την ταχύτητά του, η οποία και αποτελεί το μεγαλύτερο ατού του ως ποδοσφαιριστής.

Fast track to Greatness.

Welcome, Coman

pic.twitter.com/eIWb1ro6Xi — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 15, 2025

Η Αλ Νασρ απέκτησε φέτος και τον Ίνιγκο Μαρτίνεθ.