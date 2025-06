Η Αλ Σαμπάμπ έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τσικίνιο

Στο στόχαστρο της Αλ Σαμπάμπ βρίσκεται ο Τσικίνιο, με τους Σαουδάραβες να έχουν κάνει, μάλιστα, πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Πορτογάλο μέσο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Σαμπάμπ προσέγγισε τον Ολυμπιακό και του έκανε πρόταση για να αποκτήσει τον Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είναι από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της Αλ Σαμπάμπ, η οποία θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αν θέλει να έχει λίγη τύχη στην υπόθεση.

Al Shabab have submitted bid to sign Chiquinho from Olympiacos as he’s among main targets.



No agreement club to club so far. pic.twitter.com/XjMRspdogt