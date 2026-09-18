Αθλητικά

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Γιάννη Αλαφούζο: «Μένουμε ενωμένοι»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είδε το ματς με την Μπουργκ μαζί με τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ
Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο T- Center/ paobc.gr
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπουργκ και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βλέπουν μαζί το ματς από την προεδρική σουίτα του T- Center.

Η ένωση του ποδοσφαιρικού με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό με την συνύπαρξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο έφερε χαρά στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τις καλές σχέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα δύο τμήματα του συλλόγου.

Η πράσινη ΚΑΕ έκανε μία ανάρτηση με φωτογραφία των δύο γράφοντας «μένουμε ενωμένοι», θέλοντας να στείλει ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας.

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