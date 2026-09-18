Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου 7-0: Πάρτι των Βαυαρών στην Αλιάνζ Αρένα με χατ τρικ του Ολίσε

Διαστημική η Μπάγερν Μονάχου που έφτασε τους 10 βαθμούς στην Bundesliga
Ο Ολίσε
Ο Ολίσε πανηγυρίζει το χατ τρικ του/ REUTERS/Angelika Warmuth
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Η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου κερδίζοντάς την 7-0 στην Αλιάνζ Αρένα για την 4η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Μουσιάλα άνοιξε το σκορ στο 18′ και ο Κέιν με πέναλτι στο 39′ έκανε το 2-0 για την Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου. Το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσε ο Ολίσε, μετά από ασίστ του Μουσιάλα.

Ο Κέιν βρήκε και δεύτερο γκολ στο 54′ για να κάνει το 4-0 και να δώσει την σκυτάλη στον Σαϊμπάρι που πέτυχε το πέμπτο τέρμα στην Αλιάνζ Αρένα.
Ο Ολίσε στο 73′ και το 76′ σκόραρε άλλες δύο φορές για να κάνει χατ τρικ στην αναμέτρηση και να «γράψει» το τρομακτικό τελικό 7-0 της ομάδας του Κομπανί.

Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τους 10 βαθμούς στην Bundesliga και είναι στην κορυφή με ματς παραπάνω. Στην 16η θέση με 1 βαθμό είναι η Ουνιόν Βερολίνου.

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