Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου 7-0: Πάρτι των Βαυαρών στην Αλιάνζ Αρένα με χατ τρικ του Ολίσε

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου κερδίζοντάς την 7-0 στην Αλιάνζ Αρένα για την 4η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Μουσιάλα άνοιξε το σκορ στο 18′ και ο Κέιν με πέναλτι στο 39′ έκανε το 2-0 για την Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου. Το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσε ο Ολίσε, μετά από ασίστ του Μουσιάλα.

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Ο Κέιν βρήκε και δεύτερο γκολ στο 54′ για να κάνει το 4-0 και να δώσει την σκυτάλη στον Σαϊμπάρι που πέτυχε το πέμπτο τέρμα στην Αλιάνζ Αρένα.

Ο Ολίσε στο 73′ και το 76′ σκόραρε άλλες δύο φορές για να κάνει χατ τρικ στην αναμέτρηση και να «γράψει» το τρομακτικό τελικό 7-0 της ομάδας του Κομπανί.

Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τους 10 βαθμούς στην Bundesliga και είναι στην κορυφή με ματς παραπάνω. Στην 16η θέση με 1 βαθμό είναι η Ουνιόν Βερολίνου.