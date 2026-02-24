Η ανάρτηση του Ολυμπιακού μετά τον αποκλεισμό από το Champions League: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε παρά την τρομερή του προσπάθεια στο γήπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League
To 0-0 στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν έφερε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως η ΠΑΕ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ευχαριστώντας τους παίκτες και τον κόσμο για τη φετινή πορεία στο Champions League.
«Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι!», έγραψαν οι ερυθόλευκοι στην ανάρτηση που έκαναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στην Bay Arena.