Αθλητικά

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού μετά τον αποκλεισμό από το Champions League: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι»

Οι ερυθρόλευκου ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποκλείστηκαν από τη διοργάνωση
Ο Μάρτινς
Ο Μάρτινς με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε παρά την τρομερή του προσπάθεια στο γήπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League

To 0-0 στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν έφερε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως η ΠΑΕ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ευχαριστώντας τους παίκτες και τον κόσμο για τη φετινή πορεία στο Champions League.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

 

«Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι!», έγραψαν οι ερυθόλευκοι στην ανάρτηση που έκαναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στην Bay Arena.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
60
50
45
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo