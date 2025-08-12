Η Ανόρθωση ανακοίνωσε το δανεισμό του Ελιάν Σόσα από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προχώρησε στο δανεισμό του Ελιάν Σόσα στην Ανόρθωση για τη νέα σεζόν, με την κυπριακή ομάδα να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών, μέσα από τα social media.

Ο 22χρονος Ελιάν Σόσα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ Β’ και “μέτρησε” 16 συμμετοχές στη Super League 2, αλλά πλέον θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε πιο υψηλό επίπεδο με την Ανόρθωση στην Κύπρο.

Η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του, αναφέροντας τα εξής: “Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον 22χρονο Fabio Elian Sosa Vivaldi. Ο Sosa έρχεται στην ομάδα μας ως δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών, την οποία και ευχαριστούμε για τη συνεργασία”.